أوباميانج يفسر غيابه عن آرسنال: والدتي مريضة

فسر المهاجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، غيابه عن آخر مباراتين لفريقه آرسنال الإنجليزي.

وغاب هداف بوروسيا دورتموند السابق، عن خسارة المدفعجية أمام ساوثهامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، مطلع الأسبوع الحالي.

ولم يشارك اللاعب الذي جاء في صفقة ضخمة إلى لندن، في فوز فريقه بنتيجة (3-1)، على الفريق ذاته ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغرد أوباميانج عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: والدتي تعرضت لمشكلات صحية، وكان يجب علي الوجود بجانبها. حالتها تحسنت الآن.

ويُعتبر اللاعب صاحب الـ31 عاما، أحد أفضل المهاجمين في العالم، ويُعرف بسرعته، وحسن إنهائه، وتحركاته من دون كرة.

ودشن أوباميانج المولود في فرنسا، مسيرته بالملاعب مع نادي ميلان، إذ جرى تصعيده في النهاية إلى الفريق الأول في عام 2008، بعد أن أثار الإعجاب كلاعب في فئة الشباب.

وانتقل أغلى لاعب في تاريخ الجابون، الذي كان يهاجم تحت لواء سانت إتيان، من فرنسا إلى ألمانيا ليرتدي قميص بوروسيا دورتموند، قبل أن يحط الرحال في لندن عبر صفقة بقيمة 56 مليون جنيه إسترليني (64 مليون يورو).

وكان مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، قال إنه غير واثق من إمكانية عودة أوباميانج أمام مانشستر يونايتد.

بينما أكد اللاعب أنه سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد، بعد غد السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقبع آرسنال في المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة بعد أن خاض 20 مباراة ضمن منافسات المسابقة.