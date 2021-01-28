لبنان يشكر مصر على المساعدات: «تقف بجوارنا في المحن والأزمات»

قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز (C130) محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة.

وأقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت يصاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى، حيث كان في استقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر قيادة وشعبًا وجيشًا.

وفى سياق متصل قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بجولة تفقدية داخل المستشفى العسكري الميداني المصري بلبنان، وأكدت على استمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني الشقيق.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانب لبنان في أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والإخوة بين الشعبين الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تعبيرًا عن دور مصر المحوري والمهم تجاه أشقائها من الدول العربية في مواجهة الأزمات والتحديات.