ياسر فرج يرثي زوجته: «مسامحك في أي حاجة»

رثى الفنان ياسر فرج، زوجته ميادة عثمان، مخرجة برنامج «طريق السلامة»، بالإذاعة المصرية، التي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب ياسر فرج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنّ لله وإنّ إليه راجعون، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه»، متابعًا: «شفت بعيني إد إيه ربنا راضي عنك.. وأد إيه كل اللي يعرفوكي بيحبوكي».

وقال: «وكم الدعاء اللي الناس دعتهولك وهي ما تعرفكيش، الدكاترة والممرضين اللي عرفوكي آخر أربع شهور حبوكي أد إيه.. اللي هيصبرني بقيت حياتي أنا والأولاد إننا متأكدين إن ربنا عاوزك في مكان أحسن ومع ناس أحسن.. مسامحك في أي حاجة.. وراضي عنك في كل شيء.. اللي اللقاء يوم اللقاء».

إعلان الوفاة

وكانت جنازة ميادة عثمان زوجة الفنان ياسر فرج، قد خرجت من مسجد السيدة نفيسة، عصر أمس الأربعاء، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، وحجزها بالعناية المركزة.

رسالة

وكان الفنان ياسر فرج، قد أبدى حزنه الشديد، بعد دخول زوجته ميادة عثمان، غرفة الرعاية المركزة، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده -يقصد العناية المركزة- بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة».

وأضاف: «كان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة.. عمري ماكنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة على ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير».