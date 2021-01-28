عباس أبو الحسن: أسرة الطبيب المتحرش كلموني وطالبوني أتنازل.. لكني رفضت

كشف عباس أبو الحسن عن تفاصيل الاتصالات التي أجرتها أسرة الطبيب المتهم بالتحرش به، والتي طالبته بفض النزاع والتنازل عن القضية، وقال عباس أبو الحسن في تصريحات لـ«الوطن» إن هذه الاتصالات التي شارك بها بعض الوسطاء بدأت مع بداية الأزمة، والكشف عن الاتهامات التي وجهها للطبيب، موضحا أنه اتجه في البداية لقبول هذا الطلب رأفة بأسرة الطبيب وكنوعٍ من التعاطف معهم قائلا: «أنا معنديش أزمة مع أسرته وأقاربه المحترمين، وأنا رفضت هذه الدعوات خاصة بعد موقف الطبيب السلبي ورفضه تقديم اعتذار لي علي ما فعله رغم الجرائم التي ارتكبها وهو يعني ذلك».

وتابع أنه لا يجوز أن يفلت هذا الطبيب من العقاب، لأنه يستغل المرضى ويحولهم إلى ضحايا دون الشعور بالمسؤولية المهنية أو الأخلاقية، وأنه قدم العديد من الأدلة التي تثبت أن الطبيب المتهم بالتحرش شاذ جنسيا.

وشغلت قضية الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال، الرأي العام خلال الأيام الماضية وذلك بعدما تقدم عدد من الضحايا وأبرزهم عباس أبو الحسن، وتميم يونس، ببلاغات للنائب العام تفيد بمحاولة طبيب أسنان إجبارهم علي التحرش بهم داخل عيادته الخاصة بالدقي، وقامت الشرطة بضبط المتهم وإحضاره تنفيذا لقرار النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة بعدما كان هاربا خلال الفترة الماضية.

النقابة: لن نتخذ أي إجراء إلا في حال صدور حكم نهائي

من جانبه، قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أنّ النقابة لن تتخذ أي إجراء ضد طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، إلا في حال صدور حكم نهائي ضدده، موكدا أن النقابة لم تصلها أي شكوى، بشأن اتهامه بالتحرش بمرضاه من الرجال.

وأضاف «هكيل» في تصريحات لـ«الوطن» أن النقابة تتابع موقف الطبيب من وقت إلي آخر، كما أن النقابة تنظر الحكم النهائي سواء بالإدانة أو بالبراءة لاتخاذ الإجراء المناسب.