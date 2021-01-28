عباس أبو الحسن بعد حبس الطبيب المتحرش: «نثق في القضاء المصري»

تصدر خبر القبض على الطبيب المصري المتحرش ترند مواقع السوشيال ميديا، حيث احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بصدور قرار ضبط الطبيب المتحرش بالرجال، وخاصة المتعرضين للتحرش من ضمنهم الفنان تميم يونس والفنان عباس أبو الحسن الذي فجر القضية.

وقال «أبو الحسن»، في تصريحات خاصة، إنه يثق في القضاء ولن يتحدث عن شئ إلا مع انتهاء القضية وحبس المتهم ومعاقبته، وأنه يثق في ذلك للغاية، وطالب من الجميع أن يأخذوا الموضوع بجدية وأن يقدموا شهادتهم ضد الطبيب المتحرش وإثبات الوقائع ضده.

وأضاف «أبو الحسن»، أنه كان على ثقة ويقين بكل ما حدث بعد الشكوى والتحرك السريع الذي حدث لأن الموضوع يعتبر قضية رأى عام، وأنه مفجره، لكنه يوجد مئات الأشخاص الذين تعرضوا للأذى من ذلك الشخص، وأنه متحرش متسلسل بالذكور وذلك منذ أكثر من 35 عاما والتقاليد والدين لا تغفر هذه القضايا.

وكتب «عباس»، على «فيس بوك» قائلا: «آخر حاجة هقولها في موضوع الطبيب المتحرش باسم سمير حتى يجد جديد، المجرم ده تحت تحفظ النيابة ومحبوس 4 أيام وسيتم التجديد له في الميعاد، اللي احنا قدمناه كافي بإذن الله يزيله من المجتمع ويشطب رخصته المهنية ولكن أنا بناشد كل واحد حصل معاه موقف مع هذا المجرم سواء طالب أو شخص عادي أو دكتور أو مريض، حتى لو من 20 سنة، هي شهادة مهمة تصعب من موقفه وتغلظ عقوبة هذا المجرم، أناشده أنه يتقدم لنيابة استئناف القاهرة بمبنى مقر النائب العام ويطلب الادلاء بشهادته ضد د. باسم سمير، الشهادة سرية ورؤساء ومعاونو النيابة شخوص قمة في الاحترام والرقي . ليه أنا بطلب ده؟ لأن مش لازم حد تاني يجيبلك حقك.. أنت مدين لنفسك برد الاعتداء.. والفرصة جاتلك وفي سرية تامة كشاهد لن يطلب في المحكمة أو في أي حاجة تانية . أو تقدر تتصل بالمحامي الأستاذ حسن أبو العينين هيوجهك تعمل إيه دون طلب أي أتعاب، نمرة المحامي هحطها في ال كومنتس».