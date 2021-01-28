إيمان رياض تكشف تفاصيل لقائها مع عبلة الكحلاوي: «وصتني بحفظ القرآن»

كشفت الإعلامية إيمان رياض، مُقدمة برنامج «من القلب للقلب»، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالدكتورة عبلة الكحلاوي، التي رحلت عن عالمنا قبل أيام، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت إيمان رياض، لـ«الوطن»: «الحلقة الأخيرة التي ظهرت فيها معي، ويُعد آخر ظهور إعلامي لها أيضًا، كنت أرغب في الاحتفال بعيد ميلادها والتحدث عن حياتها ومسيرتها في مجال الدعوة بشكلٍ عام، ونؤخر حلقة تأخر الإنجاب لوقت آخر، قالت لي: بس أنا حضرت الحلقة خلاص.. قلت لها نأجلها مفيش مشكلة».

اللقاء الأخير

وأضافت: «آخر حلقة لها على الإطلاق كانت في برنامجي، وأراد الله أن تكون عن قصة حياتها.. وكأنها هي اللي ختمت الرحلة كلها في الحلقة دي.. بدأنا من ميلادها ونشأتها لحد يوم الحلقة.. كل كلامها نصايح ورسائل.. وفعلًا كانت أقوى حلقة وآخر حلقة.. سبحان الله»، متابعة: «اللي كتير ما يعرفهوش عنها إن كان دمها خفيف وروحها حلوة أوى».

وأشارت إيمان رياض بقولها: «قبلها بـ3 أسابيع أو أقل، كانت هي مصممة تعمل لي حفلة علشان أخدت جايزة أفضل برنامج اجتماعي، وكنت خايفة عليها جدًا وقلت لها بلاش تجمُّع يا أمي لكن هي صممت، وكان الحفل مقتصر عليّا أنا وصاحبتي نانسي العليمي اللي كسبت برضه جايزة أفضل مصممة أزياء وبناتها حبايبي دكتورة مروة ودكتورة رودينا وأختها حبيبتي الحاجة علياء».

عبدالحليم حافظ

وأضافت: «وبالفعل عزمتني عندها وعملت تحضيرات وبوفيه وشغلت عبدالحليم حافظ وأغنية وحياة قلبي وأفراحه، وعلى قد ما كنت خايفة عليها من كورونا على قد ما كنت مبسوطة إني مليت عيني بنورها ونلت شرف تقبيل إيديها ونلت شرف حضنها الدافي.. كنت طايرة من السعادة ومش مصدقة إنها عملت حفلة علشاني».

واستطردت: «في الأواخر كانت دائمًا توصيني بالقرآن، وتقول لي عاملة إيه في الحفظ وأنا أقول لها صعب عليا المواظبة للأسف أنا مقصرة بحكم مشاغل البيت والأولاد والشغل.. تقول لي: حاسة بيكي يا ضنايا بس برده إن شاء الله آيتين في الأسبوع تحفظيهم».