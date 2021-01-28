لجنة مونديال اليد: منتخب مصر قدم نموذجا مشرفا أمام بطل العالم

قال الناقد الرياضي لطفي السقعان، عضو اللجنة الإعلامية المنظمة لكرة اليد، إن مصر نجحت في الظهور بأداء رائع وتنظيم جيد ومشرف وروح قوية وعالية من اللاعبين أثناء مواجهة فريق الدنمارك، حيث إنه لم يكن أحد ليتوقع أن يكون المنتخب المصري بهذه الندية أمام منتخب الدنمارك المصنف في الدرجات الأولى عالميا.

هناك الكثير من اللاعبين المحترفين بين صفوف الدنمارك

وأضاف «السقعان»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المباريات الكبيرة تحسمها المنتخبات الكبيرة في الفوز خاصة في نهايتها، وهناك الكثير من اللاعبين المحترفين بين صفوف الدنمارك وهو السبب الرئيسي في اقتناص الفوز من المنتخب المصري في الدقائق الأخيرة من وقت المباراة.

مباراة صعبة ومصر كانت مؤهلة للفوز

وأوضح أن المنتخب المصري أصبح يحتل المركز السابع على مستوى العالم من حيث قوة الفرق في تلك اللعبة بعد خسارته من الدنمارك، أمس: «كانت مباراة صعبة وفيها خبرات كتيرة ومصر كانت مؤهلة للفوز، وكان فيه لاعيبة مصابة».

وأكد أن الفريق المصري كان مخططا له لعب الكثير من المباريات التمهيدية قبل بداية كأس العالم لكرة اليد، إلا أن الاستعداد للبطولة كان ضعيفا ولم يستطع المنتخب إجراء مباريات ودية، بسبب انتشار فيروس كورونا وعودة عدد من دول العالم للإغلاق وعدم خوض المنتخب المصري لمباريات ودية مع فرق أخرى.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب انخرطوا في البكاء بعد انتهاء المباراة وبعد خسارتهم أمام الدنمارك، حيث كان الجميع يشعر بالمسؤولية وكان بمثابة شعورٍ قاسٍ على كافة أفراد الفريق: «كان بيننا وبين الحلم اللي عايزينه خطوة، ولكن الرياضة مكسب وخسارة».