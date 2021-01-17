موعد مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد غدا.. منتخب مصر يواجه السويد

تستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتي أطلق عليها رواد السوشيال ميديا «Egypt handball»، في نسختها الـ 27 بمشاركة 32 منتخبًا، وتلعب على 4 صالات وهي: استاد القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبرج العرب، وتنقل المباريات عبر قناة قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، جدول المباريات في اليوم في اليوم السادس والسابع من البطولة، حيث تستعد مصر غدًا الاثنين لمواجهة فريق السويد، ويتم لعب 8 مباريات يوميًا في مواعيد مختلفة.

تردد القنوات العارضة لكاس العالم لكرة اليد

ويمكن لمحبي ومشجعي كرة اليد متابعة المباريات المختلفة عبر تردد قناة أون تايم سبورت 3 المعروفة أيضا باسم on time sport 3 عبر الارشادات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

الاثنين 18 يناير:

كوريا الجنوبية ضد روسيا - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب.

مقدونيا ضد تشيلي - 4:30 بصالة ستاد القاهرة.

البرتغال ضد الجزائر - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية.

السويد ضد مصر - 7 مساءًا بصالة ستاد القاهرة.

فرنسا ضد سويسرا - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر.

سلوفينيا ضد بيلاروسيا - 7مساءًا بصالة برج العرب.

النرويج ضد النمسا - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر.

أيسلندا ضد المغرب - 9:30 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية.

الثلاثاء 19 يناير:

اليابان ضد أنجولا - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب.

أوروجواي ضد كاب فيردي - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر.

كرواتيا ضد قطر - 7 مساءًا بصالة برج العرب.

البحرين ضد الكونغو الديمقراطية - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة.

إسبانيا ضد تونس - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية.

ألمانيا ضد المجر - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر.

البرازيل ضد بولندا - 9:30 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية.

الدنمارك ضد الأرجنتين - 9:30 مساءًا بصالة ستاد القاهرة.