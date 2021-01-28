الاتحاد المصري لكرة اليد: نعاهد بإحراز تقدم في البطولات المقبلة

قال عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قاموا بكل ما في وسعهم لإحراز مركز متقدم في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تلُعب حاليا في مصر خلال كافة المباريات التي ظهر بها.

اللاعبون والجهاز الفني أثبتوا أنهم على أعلى مستوى

وأضاف «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري أثبتوا أنهم على أعلى مستوى، ونجحوا في إحراج بطل العالم، إلا أن خسارة الفريق المصري أمام الدنمارك تسببت في حزن كبير بداخلهم.

وأوضح أنه يجري إعداد اللاعبين لخوض مونديال طوكيو خلال الفترة المقبلة، كما أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبين واحتضان المواطنين للاعبي الفريق بعد المباراة كان له عظيم الأثر في الخروج من الحالة النفسية السيئة التي انتابتهم بعد المباراة، وعاهدوا الرئيس والشعب المصري بإحراز تقدم في المسابقات القادمة لكرة اليد.

ودخل أبطال ولاعبي المنتخب في حسرة وانهيار في بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد مباراة تاريخية لـ «أولاد النيل»، أمام منتخب الدنمارك انتهت بفوز الأخير برميات الجزاء، بنتيجة 39-38، وتأهله للدور ربع النهائي، ومغادرة المنتخب الوطني للبطولة، بعد أن شهدت المباراة أداء قتاليا من لاعبي المنتخب المصري، في مباراة تعتبر الأقوى في بطولة العالم لليد المقامة حاليا على أرض المحروسة.