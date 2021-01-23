«صبحي» لـ«وفود مونديال اليد»: نطبق إجراءات الوقاية من «كورونا» بحسم

طمأن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رؤساء الوفود المشاركة فى بطولة العالم لليد على الإجراءات الصحية المتبعة للمحافظة على جميع المشاركين من فيروس كورونا. ورد «صبحى»، خلال اجتماع بالفيديو كونفرانس، أمس بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، رئيس الاتحاد المصرى، وحسين لبيب مدير النسخة الـ27 من بطولة العالم، على كافة استفسارات الوفود حول سير الإجراءات والضوابط الصحية المطبقة فى البطولة، مؤكداً استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوفود والمنتخبات المشاركة بصرامة، ومتابعته اليومية لجميع الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال وفنادق الإقامة. وأعرب عن تقديره للمنظومة الطبية فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة للوفود والمنتخبات، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارتى الشباب، والصحة وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وتناول الاجتماع آليات التعامل مع الحالات التى تثبت إيجابية مسحتها بكورونا، وتم تقسيمها إلى حالات بسيطة سيتم عزلها بفندق مخصص للعزل، وحالات تتطلب رعاية طبية مكثفة سيتم نقلها للمستشفى المتخصص التابع لوزارة الصحة لاستكمال الرعاية الصحية الخاصة بها، بعد عمل كافة التحاليل والأشعات المطلوبة. وأشاد رؤساء الوفود المشاركة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل البطولة، مقدمين الشكر للحكومة المصرية على حسن التنظيم.