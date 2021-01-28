فورسوف: الصين تتعافى سريعا من كورونا.. وروسيا ستنهار في حالة واحدة

قال المفكر والمؤرخ الروسي أندريه فورسوف مدير مركز الدراسات الروسية في معهد البحوث الأساسية والتطبيقية، إن الصين تتعافى من جائحة كورونا سريعا، واستطاعت أن تقضي على الآثار السلبية للجائحة، كونها تمتلك مجتمعًا متكاتفًا: «أظن أنهم سيستطيعون سريعًا أن يقللوا حجم المشكلات الموجودة داخليًا من الناحية الاقتصادية، ولا نستطيع أن ننكر أن الصين أحد أكثر اللاعبين الدوليين تأثيرًا في العالم، وأنها لن تتراجع عن مكانتها العالمية».

روسيا أكبر أعداء أمريكا وليس الصين

وأضاف: «لم تكن هناك أي منافسة إقليمية بين الصين وروسيا، وإمكانيات الصين أكبر بكثير من روسيا، ولكن أستطيع أن أقول إن أكبر مشكلة تؤرق واشنطن هي موسكو وليست بكين، لأنها الطرف الرئيس الذي يستطيع أن يضرب في الجانب الأمريكي».

بوتين حقق نجاحات كبيرة في الخارج ولكن

كما تطرق فورسوف في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «رأي عام» الذي يعرض عبر شاشة «TEN»، وذلك عبر تطبيق «ZOOM»، إلى النظام الروسي، إذ سأله مقدم البرنامج، عما قاله سابقًا بشأن نجاحات الرئيس فلاديمير بوتين كل نجاحاته الخارجية وبالرغم من ذلك لم يستطع حتى الآن تأسيس دولة حقيقية تضمن الاستمرارية لقوة روسيا، وحول السبب الذي يجعله يرى الصورة بهذا الشكل، قال: «أظن أن الأمر يختلف عن ذلك في الوقت الحالي، فعلى مستوى السياسات الخارجية هناك نجاحات كبيرة إذا ما قورنت بالنجاحات الداخلية، وهناك أيضًا نجاحات اقتصادية كبيرة، وروسيا حتى الآن تعيش على الغاز والنفط، وهذه مشكلة يمكن حلها بطريق واحد».

يجب إعادة النظر في اتجاهات الاقتصاد الروسي

وتابع: «يجب أن يعيد توجيه الاتجاهات الرئيسة في الاقتصاد الروسي، حيث يكون هناك تنوع للدخل أكثر من البترول والغاز، ويكون لروسيا وجود أكبر في الاقتصاد والتجارة والصناعة العالمية، وكما تعلمون فإنه لأمر صعب جدا أن يقوم اقتصادك على مصدر واحد، وإذا لم يتم التنوع في الاقتصاد ربما تنهار الدولة».