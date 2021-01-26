كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 100 مليون وسلالة برازيلية في أمريكا

أكدت مصادر، تجاوز إصابات فيروس كورونا حول العالم 100 مليون حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «العربية»، وتتصدرأمريكا أعلى إصابات بكوفيد 19 على مستوى دول العالم، بنحو 25 مليون حالة تليها الهند بأكثر من 10 مليون حالة ثم البرازيل، بأكثر من 8 ملايين حالة، وفقا لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وقرر الرئيس الأمريكى جو بايدن، منع معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة لحظر دخول جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل وبريطانيا وأيرلندا و26 دولة في أوروبا تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة وهو القرار الذى ألغاه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وأكد بايدن عزمه على تحقيق ما يستهدفه بشان التطعيم ضد كورونا، وتوفير1.5 مليون جرعة يوميًا فى أول 100 له فى منصبه، مشيرا إلى أنه يتوقع توافر اللقاحات على نطاق واسع للأمريكيين بحلول الربيع، قائلا "أمريكا في طريقها إلى مناعة القطيع التي تشكل ضرورة لإنهاء الوباء بحلول الصيف" وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأعلنت وزارة الصحة بولاية مينيسوتا الأمريكية أول إصابة مرتبطة بطفرة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، والتي اكتشفت أصلاً في البرازيل، ورجح مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة فى أمريكا أنتوني فاوتشي أن ارتداء قناع مزدوج مكون من قناعين للوجه في وقت واحد، يمكن أن يوفر حماية أكبر ضد كوفيد 19.

وكشفت شركة «موديرنا» الأمريكية إن لقاحها ضد كورونا يقي من السلالات الناشئة المثيرة للقلق من فيروس كورونا، وأشار الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل، الاختبارات المعملية الأولية إلى أن الجرعة أدت إلى استجابة مناعية أضعف لهذه السلالة وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

فيما تحاول الصين احتواء تفشى كورونا وانتهت من بناء منشآة مخصصة لعزل مصابي الفيروس فى 9 أيام وتقع المنشأة بمقاطعة هوبي وتضم أكثر من 4 آلاف غرفة مخصصة لعزل المصابين وتم بدء بنائها فى 10 يناير الجارى وبدأ استخدامها لعزل المصابين فى 19 يناير وفقا لشبكة «أي بي سي نيوز»

فيما سجلت بريطانيا أدنى عدد يومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ منتصف ديسمبر الماضى بواقع 22195 في دليل آخر على أن قيود الإغلاق تعمل على تقليل معدلات التفشي.