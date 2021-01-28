تطهير «حلاوة» ضمن مبادرة «حافظ على ترعتك» في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء انطلاق مبادرة «حافظ على ترعتك»، ضمن فعاليات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بنطاق المحافظة من قبل مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

وأشارت إلى أنه يجرى العمل على تبطين وتأهيل ترعة «حلاوة» التابعة لقرية الرياض بمركز كفر البطيخ.

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة لإزالة مكمورة فحم مخالفة بالطريق الدولي بقرية العادلية التابعة لمركز دمياط، وفي مركز كفر البطيخ أزيلت مكمورة مخالفة بعزبة 3 بقرية البساتين، وأخرى في المهد بمنطقة ترعة «حلاوة» بقرية الرياض، وذلك بإجمالى مساحة 450 مترًا، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما تستمر هذه الحملات لملاحقة هذه المخالفات وتطبيق المعايير و الاشتراطات البيئية.

يأتي ذلك وفقًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار الجهود لإزالة مكامير الفحم المخالفة والتصدى الحاسم لها حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

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