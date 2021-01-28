إحباط محاولة لتهريب كمية من الأدوية إلى نيجيريا بميناء دمياط

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك ميناء دمياط، برئاسة علي عبد الحميد سلامة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط، وبناءً على إخبارية سرية رقم 184 لسنة 2021، بالاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 859 لسنة 2020، صادر نهائي جمرك دمياط، باسم شركة «أ. ب. ل.»، والصنف المصدر طبقاً لإقرار صاحب الشأن، ومستنداته عبارة عن 20 كرتونة شريط «كالدينور بلاستر لاصق»، بوزن 200 كيلوجرام، مصدرة إلى دولة نيجيريا.

وتم تشكيل لجنة ضمت كلاً من عبد الحي أبو الروس، مدير مجمع الصادر، ومسعد العاصي، مأمور الحركة، ومصطفى يوسف، رئيس قسم التعريفة، ومحمد نور، مدير الحركة، وأيمن إبراهيم، مكافحة التزام، وأسامه منير، رئيس قسم الأمن الجمركي، وعبده دبا، مدير إدارة الأمن الجمرکي، لتحقيق الإخبارية.

وتبين للجنة وجود أصناف مخالفة لم تدرج بالمستندات، ولم يتم الإقرار عنها من قبل صاحب الشأن، عبارة عن كمية من الأدوية البشرية المتنوعة، منها 46 كرتونة، بكل منها 50 علبة، تحتوي كل منها 12 كيس فوار «يورسفلين، بوزن 50 جراماً، بالإضافة إلى 21 علبة من نفس الصنف، بكل منها 12 كيس، و20 كرتونة، بكل كرتونة 30 علبة معدنية، بها اسبرای مضاد حيوي، بوزن 150 جرام داخل كل عبوة.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 101 ألف و570 جنيه، وطلبت الشركة التصالح والتنازل عن المضبوطات، وتم سداد التعويض بموجب قسيمة جمركية، وقرر أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 5 لسنة 2021.

وتم الضبط فى حضور السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، الذي كان يقوم بزيارة لجمرك دمياط، وأمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركية.

أقرأ أيضا :-

أجهزة كمبيوتر وطباعات هدية من نائبين في «الشيوخ» لصحة دمياط