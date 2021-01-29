صلاح عبدالله عن فيديوهات «حمو بيكا»: «حلوة ودمها خفيف»

وجه الفنان صلاح عبدالله، سؤالا إلى المطرب الشعبي حمو بيكا، بشأن المواقف الكوميدية في الفيديوهات التي ينشرها، وخاصة الفيديو الخاص بجملة «باتون ساليه بالسمسم هات»، وقائلا: «أنتوا بتبقوا قاصدينها.. ولا بتجي كدة.. لو مش مقصودة بتبقى حلوة ودمها خفيف»، ليرد «بيكا»: «لا والله هي بتيجي كده».

صلاح عبدالله: لا أتابع أغاني المهرجانات

وعن رأيه في المهرجانات، قال «عبدالله» في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس: «مقدرش أقول رأيي لأني مش متابعها، ولكن نظرا لأن السوشيال ميديا تتحدث عنها كثيرا، والبعض يرسل لي كلام الأغنية لكي اتخذ موقفا.. والفن يتغير وفقا لتغير الظروف، وكل فترة يظهر نوع وبعدها يختفي، وبعض الأنواع الفنية استمرت.. رغم أنها كانت تتعرض لهجوم كبير».

قصيدة عن المهرجانات

وكشف أنه عندما سمع عن تقديم بلاغات وتحقيقات، بسبب أغاني المهرجانات ومن يغنونها، كتب قصيدة، وطلب فيها توجيه المغنيين، وأن يتم منعهم من الكلام الخارج، مشددا: «كنت ضد المنع الشديد لأنه بيجي بنتايج عكسية، وده حصل مع ناس كبار أوي وبعدين أصبحوا أساطير الفن الشعبي.. وأنا اشتغلت كتير مع حسن الأسمر».

ضيوف البرنامج يغنون أغاني مهرجانات

واستضاف برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وقتدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، كل من: الفنان صلاح عبدالله، والفنانة زينب غريب، والفنان حمو بيكا، والفنان أوس أوس، حيث تحدثوا عن مسيرتهم الفنية وحياتهم الشخصية وأدوا العديد من الأغاني، ومنها «أنتي معلمة»، وغيرها من أغاني المهرجانات والأغاني الشعبية.

وأدى الضيوف أغنية «كماننا»، وأغنية «أنا أنا أنا دوعكي الزبال، إيدي كدا، والقُفة كدا، أشيلها إزاي»، كما أدى «بيكا» أغنية مهرجانات من كلمات الفنان صلاح عبدالله.