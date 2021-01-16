حمو بيكا يتهم إحدى الشركات بالسب والقذف بعد اختراق خدمة «SMS»

وجه حمو بيكا، اتهامات إلى إحدى شركات الأجهزة الكهربائية والمنزلية، بالسب والقذف، من خلال توجيه رسائل SMS إلى عملاءها.

وقال حمو بيكا، لـ«الوطن»، إنه فوجئ بإهانته هو وعمر كمال، وتوجيه الشتائم والسباب لهما، عبر خاصية الرسائل القصيرة ولعملاء الشركة كافة، مؤكدًا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الشركة خلال الساعات الماضية، متهمًا إياها بالسب والقذف.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، قد أكد أن الشركة تعرضت لإختراق محدود بمنصة إرسال الرسائل القصيرة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركه القانونية.

وكان مغني المهرجانات حمو بيكا، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن النجاحات التي حققها في عالم الغناء والمهرجانات خلال الفترة الماضية، ووصول اغنية «شمس المجرة» لكي تكون رقم 8 على العالم عبر تطبيق «ساوند كلاوند»، تحقق بفضل رضا والدته عليه، التي تدعو له في كل صلاة بالنجاح والتوفيق والرزق الحلال.

وقال حمو بيكا: «الأم هي الحياة بالنسبة لأي إنسان، وأنا بنصح أي شاب يريد النجاح في حياته، أن يكون مطيع لوالدته، وتكون راضية عنه عشان ربنا يقبل أن تفتح له أبواب السماء في أثناء دعائها له».

وأضاف مغني المهرجانات «بيكا»: «أنا أمي راضية عني، وتدعو لي في كل صلاة بأن يرزقني الله بالحلال، والحمد لله دعواتها دائما كانت سبب في نجاحي وشهرتي، وأنا لا أريد أكثر من دعوتها»، مؤكدا: «كل يوم لازم أبوس إيد ورجل أمي، ولا أتركها بدون أن تدعيلي».

وطرح حمو بيكا منذ أيام، أغنية جديدة بعنوان «وسع للبطل»، مع فنانة شابة تدعى سمر، في أول تجربة تجمعهما معا، من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي، وإخراج الكليب نبيل مكاوي، وستايلست فريد عادل، وميكب فهمي، ومدير التصوير فيرونا.