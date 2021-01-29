انتظام حركة المترو في محطات الخط الثاني

أعلنت منذ قليل، إذاعة مترو الأنفاق، عودة حركة القطارات لطبيعتها، بعدما توقفت في محطة البحوث بسبب احتراق بإحدى الغرف.

وتسبب الحريق في مشكلات في الحركة لما يقرب من ساعة، دون حدوث خسائر بشرية.

وطيلة ساعة العطل، عملت القطارات من شبرا حتى التحرير ومن المنيب حتى جامعة القاهرة، ثم عملت على كافة محطات الخط الثاني دون الوقوف في البحوث. وتجمعت سيارات الإسعاف والمطافي وقوات الحماية المدنية، أعلى محطة البحوث، تحسبا لأي طارئ، مع توقف الحركة أعلى المحطة لبضع دقائق وتحويل مسار السيارات لشوارع أخرى.