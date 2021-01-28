عاجل.. مدير أمن الجيزة يصل محطة مترو البحوث والدفع بـ6 سيارات إسعاف وإطفاء

وصل اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة إلى محطة مترو البحوث لمتابعة ملابسات الحريق الذي نشب هناك، في إحدى الغرف بالمحطة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إسعاف وسيارتي إطفاء من أجل السيطرة على الوضع.

وقال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه جرى وقف حركة القطارات في محطة مترو البحوث بسبب خروج دخان من إحدى الغرف بالمحطة على رصيف الجيزة، مضيفًا أن حركة القطارات تعمل من شبرا الخيمة وحتى محطة مترو التحرير، في الاتجاه القادم من شبرا حتى الجيزة، وتعمل من المنيب حتى الجامعة في الاتجاه القادم من الجيزة إلى شبرا.

وأكد عبدالهادي أن إدارة المترو تعمل على معرفة أسباب ما يحدث بمحطة مترو البحوث.