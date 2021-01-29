مهام واختصاصات مجلس الوزراء.. من بينها عقد القروض ومنحها وفقا للدستور

الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد مهام واختصاصات الحكومة، والشروط الواجب توافرها في رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما أوضحه مجلس الوزراء من خلال بوابته الرسمية

الشروط الواجب توافرها في رئيس مجلس الوزراء

ـ يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.

ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.​

مهام واختصاصات مجلس الوزراء

تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية:

ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

ـ المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

ـ توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها.

ـ إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

ـ إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها.

ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

ـ عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.

ـ تنفيذ القوانين.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي يتولى رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة في 7 يونيو 2018.

وكان يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة من فبراير 2014 حتى 6 يونيو 2018.