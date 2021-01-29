حمو بيكا: دخلت برنامج رامز لقيت الناس بتصوت وكنت «متكتف»

قال المطرب الشعبي حمو بيكا، إنه صرف وكلف من أجل الظهور بشكل جيد في حلقة البرنامج اليوم، مشيرا إلى إنه يبادل الناس الحب الذين يظهرونه له، وتابع: «أنا حاسس إني في حاجة غريبة، أنا دخلت في برنامج قبل كده لقيت ناس بتصوت وأنا متكتف ومش عارف أعمل حاجة ومش عارف بيصوتوا ليه وطلع في الآخر مقلب رامز جلال».

وأضاف «بيكا»، في لقائه مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، أنه لم يستطع السيطرة على ردود أفعاله أثناء وجوده برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي كان في رمضان 2020 متابعا: «أنا مكنتش عارف أقول حاجة ورامز رافعني وكان فيه كهربا ومياه وحاجات غريبة، بتحصلي في البرنامج».

وتعليقا على قصيدة كتبها الفنان صلاح عبدالله، أوضح «بيكا» أنه يمكن أن يغنيها قائلا: «ممكن نحولوها لمهرجان عادي، وأدهاني بعد البرنامج وأنا هعملها»، وغنى حمو بيكا الأغنية التي تقول كلماتها «اللي عارض واللي أيد واللي قال المنع جيد بلغ عنهم النيابة واللي صوت ليه ياهاني فجأة تبقى أنت اللي جاني على الأغاني والأماني وعلى أحلام الغلابة وأنا اللي أبويا اللي قالي أمشي في طريق لكن على يماني، أنا اللي مشيت في سكة معرفتش»، وأضاف «أستاذ صلاح عبدالله هيكتبلنا الأيام الجاية».

وعندما سئل «بيكا» عن الفولكلور، قال إنه أول مرة يسمع هذا المصطلح، وأشار إلى أن مصطلح «باتون ساليه بالسمسم هات» الذي ضحك عليه الجميع، كان على فجأة وصوره أحد زملائه ولكن أثناء تسجيل الأغنية قالها بشكل صحيح وتابع: «الحاجات دي بتطلع كده مبتقباش مقصودة ودي بتبقى الكواليس بتاعت الأغاني، فيه أغنية فيها كلمات إكستنشن استشوار معملتهاش عشان معرفتش أقول الكلمة دي».