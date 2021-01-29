رئيس قناة السويس: لا يوجد مشروع يهدد القناة وخط «عسقلان» أمامه 5 سنوات

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أن هناك متابعة لما يتم الإعلان عنه عن وجود طرق بديلة لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع المنافسة والطرق البديلة وتواجه ذلك من خلال تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى، مشيرًا خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن أي مشروع في النقل البحري، ومواز لقناة السويس، سيسحب جزءًا من السفن المارة في قناة السويس وسيكون مؤثرًا على قناة السويس.

لا يوجد مشروع ينافس القناة حتى الآن وعسقلان يهدد بعد 5 سنوات

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن أن مصر دخلت في شراكة مع الصين في النقل البحري، في طريق الحرير، الذي يتكون من ثلاثة خطوط برية وجوية وبحرية، لافتًا إلى أن السفن المارة في طريق الحرير سوف تمر عبر قناة السويس.

وشدد الفريق أسامة ربيع أنه حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس، مؤكدًا أنه في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع مثل مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، وسيستغرق 5 سنوات للانتهاء منه، مشددًا على أن مصر تفكر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على بعض السفن المارة في قناة السويس بنحو 16%، مشيرًا إلى أن السكك الحديدة في مشروع عسقلان تحتاج لأنواع معينة من البضائع وأن القطار الواحد يحمل 100 حاوية في الوقت الذي تحمل فيه السفينة 23 ألف حاوية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على تواصل دائم معه للاطمئنان على أحوال قناة السويس على مدار الساعة نظرا لأهميتها.

تفاصيل أسطول الصيد المصري الجديد

وتحدث «ربيع» عن أسطول الصيد المصري، مشيرًا إلى أن مصر لم تمتلك من قبل أسطول صيد، ولكن الرئيس السيسي أمر بعمل 100 سفينة صيد للشباب لتدعيم أسطول الصيد، لافتًا أن سفينة الصيد تحمل أجهزة ومعدات منها محطة تحلية مياه وماكينة إنتاج ثلج وجهاز التراسونيك لاكتشاف أماكن السمك بما يوازي السفن العالمية حتى تعمل السفينة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وكشف «ربيع» أن تكلفة السفينة حوالي 18 مليون جنيه وتكلفة الأسطول مليارا و800 مليون جنيه، وهو رقم لا يوازي أهمية تواجد الأسطول، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انتهت وتم بناء 34 سفينة وجاري العمل في المرحلة الثانية.

المؤسسات الدولية أشادت بتعامل الهيئة مع جائحة كورونا

وأوضح رئيس الهيئة أن منظمة البلطيق العالمية الدولية في النقل البحري أشادت بهيئة قناة السويس، رغم تأثير كورونا على التجارة العالمية بنسبة 16%، إلى أن قناة السويس زاد إيرادها بنسبة 8%، مشيرًا إلى أن المنظمة أرجعت الزيادة في الإيراد للإجراءات التحفيزية والإدارة.

وشدد «ربيع» على أن قناة السويس محط أنظار العالم وتعد الإشادات الدولية ردا قاطعا على من يشكك في الأرقام، مشيرا إلى أن هيئة السيتريد الدولية منحت قناة السويس ممثلة في شخص رئيسها، جائزة دولية وتحدثوا عن واقعة إرشاد سفينة موبوءة بكورونا وتزويدها بكل طلباتها مع اهتمام من الرئيس السيسي بمساعدة السفينة حتى تعبر قناة السويس والأراضي المصرية بسلام في 10 ساعات.