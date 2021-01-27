رئيس هيئة قناة السويس يقدم التهنئة للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

استقبلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك لتقديم التهنئة لهيئة مكتب اللجنة بعد فوزها في انتخابات اللجان النوعية التي أجريت منذ عدة أيام.

عابد: العلاقة بين البرلمان والحكومة تكاملية

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، أن إنجازات هيئة قناة السويس وتعاملها الناجح مع جائحة فيروس كورونا، انعكس على الحفاظ على عائدات هيئة قناة السويس، والتي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى الجهود التنموية المبذولة عبر مرافق الهيئة الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.

وشدد عابد، على أهمية التعاون بين اللجنة ووزارة النقل بجميع قطاعتها المختلفة، مشيرا إلى أن العلاقة بين البرلمان والحكومة هي علاقة مشاركة وتكامل مشترك من أجل إعلاء مصلحة الوطن أولا وقبل أي شيء آخر.

دور قناة السويس

وأشاد ريس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بأهمية دور قناة السويس والتي تعد من أهم المواني في العالم، وبها مناطق استثمارية واعدة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يؤهل مصر لتبوء مكانة عالمية في مجال الاستثمار في المناطق الحرة والتجارة، خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم في القريب العاجل بزيارة لقناة السويس، للوقوف على آخر المستجدات، وتبادل العمل المشترك بين اللجنة وإدارة قناة السويس.

حضر اللقاء النائبان وحيد قرقر، ومحمود الضبع، وأمين سر اللجنة سيد عوض، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللواء أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اللذين قدما التهنئة أيضا لهيئة مكتب النقل والمواصلات بالمجلس.