وقف أمام سعاد حسني وعادل وإمام.. محطات في حياة الراحل محمود عبدالغفار

رحل عن عالمنا مساء الخميس، الفنان محمود عبدالغفار عن عمر يناهز عن 60 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بالهرم.

ويعد الراحل واحدا من أشهر الفنانين الذين قدموا دور ضابط الشرطة.

ووفقا لموقع «السينما»، فإن الراحل بدأ مشواره الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية مساعدة فى السينما والمسرح والتليفزيون.

وغلب تجسيد الراحل لأدوار الضابط ووكيل النيابة والطبيب والمحام وضابط المخابرات.

ومن أبرز الأفلام التي شارك بها الفنان الراحل «جذور فى الهواء 1986، المنسى 1993، المقامر 1994، إتفرج يا سلام 2001، وفيلم جمال عبدالناصر 1999، ومن المسلسلات التى اشترك بها «دموع فى عيون وقحة 1980، حكايات هو وهى 1985، هارون الرشيد 1997، لا أحد ينام فى الإسكندرية 2006، حاره 5 نجوم 2012».

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود عبدالغفار، الذي وافته المنية مساء الخميس، وبلغ رصيده الفني أكثر من 200 عمل.

أما عن أدوار البطولة التي جسدها الفنان الراحل، فجسد شخصية محمد بك الألفي في مسلسل «الأبطال» للمخرج حسام الدين مصطفى، وكان آخر أعماله مسلسل أفراح القبة عام 2016.

ونعى الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل كونه أحد أبرز نجوم مسرح الطليعة، قائلا: «محمود عبدالغفار.. الكبير.. مسرح الطليعة».

وأعلن منذ قليل، الفنان أحمد صيام، عبر حسابه على موقع التواصل «فيس بوك»، وفاة الفنان محمود عبدالغفار.

وكتب «صيام»، قائلا «البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان القدير والأخ العزيز محمود عبدالغفار، أحد رموز مسرح الطليعة اللهم أرحمه واغفرله وادخله فسيح جناتك».