أعلن منذ قليل، الفنان أحمد صيام، عبر حسابه على موقع التواصل «فيس بوك»، وفاة الفنان محمود عبدالغفار.

وكتب «صيام»، قائلا «البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان القدير والأخ العزيز محمود عبدالغفار، أحد رموز مسرح الطليعة اللهم أرحمه واغفرله وادخله فسيح جناتك».

وبدأ الفنان الراحل محمود عبدالغفار، مشواره الفنى فى الثمانينيات بأدوار ثانوية فى السينما والمسرح والتليفزيون، وكانت معظم تلك الأدوار تنحصر في أدوار الضابط ووكيل النيابة والطبيب والمحام وضابط المخابرات.

ومن أبرز الأفلام التي شارك بها الفنان الراحل «جذور فى الهواء 1986، المنسى 1993، المقامر 1994، إتفرج يا سلام 2001، وفيلم جمال عبدالناصر 1999، ومن المسلسلات التى اشترك بها «دموع فى عيون وقحة 1980، حكايات هو وهى 1985، هارون الرشيد 1997، لا أحد ينام فى الإسكندرية 2006، حاره 5 نجوم 2012».