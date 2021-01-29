السياحة الروسية.. 5 سنوات من وعود «عودة الرحلات» والمحصلة «صفر»

5 سنوات من الوعود بقرب عودة السياحة الروسية إلى مصر التي توقفت نهاية عام 2015، تخلل تلك السنوات زيارات لعشرات اللجان التفتيشية الروسية للمطارات المصرية خاصة القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، قدمت تلك اللجان التى ضمت مسؤولين وخبراء بعدد من الجهات الروسية العديد من التوصيات بشأن تحسين الإجراءات الأمنية المطبقة بتلك المطارات وبالرغم من أن كل المنظمات الدولية أشادت بالإجراءات الأمنية المطبقة بكل المطارات المصرية إلا أن وزارة الطيران المدنى استجابت لكل تلك التوصيات، بل إن الحكومة المصرية تعاقدت مع شركة دولية لتقييم الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات وتقديم الاستشارات.

لجان تفتيشية روسية مستمرة على المطارات

ومن جهتها، كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني أن اللجان التفتيشية الروسية التي زارت المطارات المصرية منذ عام 2016 تجاوزت الـ30 لجنة تواجدت بمطارات شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، قدمت خلالها بعض التوصيات تم الاستجابة لها رغم أن الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية تتفوق على نظيرتها بأكبر دول العالم، ورغم الوعود المتكررة من تلك اللجان بقرب استئناف الحركة الجوية الروسية بالمطارات الإقليمية خاصة شرم الشيخ والغردقة إلا أنها لم تتحقق، موضحة أن الرحلات الروسية عادت لمطار القاهرة فقط بداية من أبريل 2018 وهى رحلات عددها قليل ولا تحمل سياحا.

العالم كله يسير رحلات لشرم والغردقة

وأشارت المصادر إلى أنه بالرغم من أن كل الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تسير رحلات إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، إلا أن روسيا ما زالت إلى الآن لم تسير أي رحلات للمطارات الإقليمية المصرية، مكتفية فقط بلجان تفتيشية تأتى بين الحين والآخر، لافتة إلى أن الوزارة ترحب بتلك اللجان وتستجيب بشكل فوري لأي ملاحظات أو توصيات لها.

ومن جهته، قال عاطف بكر عجلان، العضو السابق باللجنة الوزارية لمتابعة استئناف السياحة الروسية، إن قرب عودة الرحلات السياحية من روسيا موضوع متكرر منذ أكثر من 5 سنوات بدون أي خطوات فعلية من الجانب الروسى لتحقيق ذلك، لافتا إلى أن القطاع السياحى الروسى يرحب بعودة الرحلات كون المقصد السياحى المصرى هو أحد أهم المقاصد التى يرغب السياح الروس فى زيارته، موضحا أنه لا توجد أي أسباب فنية تمنع عودة الرحلات من روسيا لمصر، لافتا إلى أن عودة الرحلات هو قرار سياسى روسى بعد أن استجابت الحكومة المصرية لكل الطلبات التى طلبتها لجان التفتيش الروسية خلال السنوات الماضية بخصوص الإجراءات الأمنية بالمطارات.