هل تعود السياحة الروسية لمصر قرييا؟.. خبراء السياحة يجيبون

أكثر من 5 سنوات مضت على قرار روسيا بحظر سفر سائحيها إلى مصر، وتعليق الرحلات الجوية للمطارات الإقليمية المصرية، حيث شهدت تلك السنوات العديد من الأحاديث والشائعات حول قرب عودة السياح الروس لزيارة مصر آخرها الأسبوع الماضى، حيث أكدت رابطة الشركات السياحية الروسية، أن عودة الرحلات من روسيا لمصر باتت قريبة.

لا عودة قريبة للسياحة الروسية

وقال عاطف بكر عجلان، العضو السابق باللجنة الوزارية لمتابعة مرحلة استئناف السياحة الروسية، إنه لا توجد أي مؤشرات، حول عودة السياحة الروسية لمصر قريبا، لافتا إلى أن قرار عودة السياحة من روسيا ليس قرارا سياحيا أو اقتصاديا إنما هو قرار سياسى روسى فى المقام الأول.

وأضاف لـ «الوطن»، أنه منذ تعليق الرحلات الجوية الروسية إلى المطارات الإقليمية المصرية نهاية عام 2015، وشائعات عودة الرحلات دائما ما تأتى بين حين لآخر، دون وجود أي أفعال عملية تشير إلى ذلك.

وأشار إلى أن عشرات اللجان التفتيشية الروسية تفقدت الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، خاصة الغردقة والقاهرة خلال السنوات الماضية، وأظهرت التقارير الصادرة عن تلك اللجان أن الإجراءات الأمنية بتلك المطارات جيدة للغاية، موضحا أن الجهات الروسية طالبت بإجراء بعض إضافات على الإجراءات المطبقة تم الاستجابة لها بالفعل، إلا أن الحركة السياحية لم تستأنف رغم ذلك، منوها إلى وجود رحلات منتظمة حاليا أسبوعية بين موسكو والقاهرة ولكنها لا تحمل سياحا.

قرار عودة الرحلات بيد الرئيس الروسى

ومن جهته قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة السابق لشئون الترويج والسياحة الخارجية، إنه لا يوجد موعد محدد قريب لعودة الحركة السياحية الروسية لمصر، خاصة أن هذا القرار بيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، موضحا أن السلطات الروسية تمنع الشركات لديها من الترويج لأي برامج للمقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى أن روسيا كانت ترسل لمصر سنويا قبل عام 2015 نحو 3 ملايين سائح، مشددا على أنه لا توجد موانع فنية حاليا، والقطاع السياحى الروسى والمصرى مستعدان من الآن لاستئناف الرحلات إلا أن قرار عودتها «سياسي».