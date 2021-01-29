السيول تغرق مدينة تركية.. ومخاوف من حدوث فيضان وشيك «فيديو»

تسببت مياه السيول والفيضانات الثلجية الذائبة، في غرق مدينة بارتين التركية؛ إذ ارتفع منسوب مياه النهر المؤدي إلى البحر الأسود، ما يؤشر لاحتمالية حدوث فيضان خطير قريبا في المنطقة.

وقالت صحيفة «ارتين» التابعة للبلدية التركية، إن مياه النهر غمرت طريق منطقة تشاجلايان بمدينة بارتين، ما أدى إلى إغلاق الجسر الذي يصل إلى 4 قرى بها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، هطلت أمطار غزيرة، لمدة يومين، ثم تساقطت الثلوج بكثافة.

واتخذت مديرية الكوارث والطوارئ بالمقاطعة، بالتعاون مع الشرطة وفرق البلدية، التدابير على طول النهر؛ لمنع دخول أي زائرين للمدينة، وتحذير المواطنين من مخاطر الفيضانات.

وقال رئيس بلدية بارتين، جمال أكين: «بعد تساقط الثلوج بكثافة الأسبوع الماضي في بارتين، ارتفع منسوب النهر، وحاليا يستمر هطول الأمطار من وقت لآخر، لذا فجميع فرق الإنقاذ جاهزة لمخاطر الفيضانات المحتملة».