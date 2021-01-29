أمريكي يقيم علاقة مع شقيقتين ويحاول قتل إحداهما: عايزة تزود الفلوس

داخل أحد الملاهي الليلية بالقاهرة الجديدة، تعرّف الشاب الأمريكي «دارن» على الفتاة السودانية «جين»، تجاذبا أطراف الحديث وتبادلا نظرات الإعجاب، يوما بعد يوم تطورت صداقتهما حتى اتفقا على إقامة علاقة آثمة بمقابل مادي طلبته هي منه، وبدأ الطرفان فى تبادل الزيارات فيما بينهما، حتى حاول قتلها بسبب طلبها زيادة فى الأموال.

لقاءات محرمة

استمرت اللقاءات بين الشاب الأمريكي والفتاة السودانية، فى فيلا كانت تستأجرها بالتجمع الخامس، وكانت بمقابل مادي بالتراضي فيما بينهما، وتوطدت علاقاتهما وتعددت لقاءاتهما، حتى عرفّته على شقيقتها «استيلا».

جنس جماعي

بدأ الثلاثة في إقامة حفلات جنس جماعي بينهم، وتلاقت رغبتهم فى ذلك، حيث كان يتولى هو شراء الخمور اللازمة لقضاء لياليهم، وكانوا يجتمعون فى فيلا تقيم بها «جين» فى التجمع.

زودلنا الفلوس

فى إحدى اللقاءات التى اتفق عليها الثلاثة، اجتمعوا داخل الفيلا الواقعة بالحي الثاني بالتجمع الخامس، وتناولوا وجبة العشاء وخمور، وأثناء صعودهم للطابق العلوى للشروع فى ممارسة الرذيلة، طلبت «جين» من صديقها «دارن»، زيادة أجرها وشقيقتها إلى 1000 جنيه، لكل منهما، بدلا من 500 كانت تتقاضاها كل منهما فى الليلة الواحدة.

رفض الشاب الأمريكي، محاولات «جين» لابتزازه، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، استخدم كل منهم سلاحا أبيض قتل الآخر، وانتهت بإصابة الفتاة السودانية بجروح بالغة.

بلاغ للشرطة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة داخل فيلا بالتجمع الخامس، وانتقلت إلى هناك وتبين وجود المصابة «جين»، وبسؤالها أقرت أن صديقها الأمريكي هو المتسبب في إصابتها.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وبمواجهته بأقوال المجني عليها «جين»، اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان فى حالة سُكر، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

محاكمة جنائية

باشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، واستمعت إلى أقوال المتهم، وواجهته بما أسفرت عنه التحريات، كما استمعت لأقوال المجني عليها «جين» وشقيقتها «استيلا»، ونسبت لـ«دارن» ارتكاب جرائم تعاطي المواد المخدرة، والشروع فى قتل المجني عليها، وفي ختام التحقيقات أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.