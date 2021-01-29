ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط نحو 13994 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13862 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 132 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 551 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 203 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1350 أرجيلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.