قرار حكومي مُرتقب بتحديد «محصلي غرامة الكمامات»

تُحدد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الساعات القليلة المقبلة، الفئات والأشخاص المعنيين بتحصيل قيمة «الغرامة الفورية» لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات، بعد الاتفاق داخل اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعها أمس على توقيع «الغرامة الفورية».

تحصيل الغرامة

وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، بصدد إصدار قرار تنظيمي يضم الفئات «المُخول» لهم بـ«تحصيل الغرامة»، قائلاً: «قرار وزير العدل هيحدد مين من كل جهة المعنيين بتحصيل الغرامة بشكل فوري، وهيمنحهم الضبطية القضائية ليكون لديهم اختصاص التنفيذ الفوري».

رجال الشرطة

وعن تواجد سلطات انفاذ القانون من وزارة الداخلية في قرار «مروان»، قال المصدر: «رجال الشرطة مُخول لهم تطبيق قرار الغرامة الفورية لغير الملتزمين في أي مكان وأي وقت، ومش محتاجين قرار خاص بهم فقط لأن لديهم الضبطية القضائية من الأساس، على نقيض بعض الفئات المجتمعية الأخرى».

أماكن تطبيق الغرامة

وأضاف المصدر، أن هناك 6 أماكن من المُقرر تفعيل «الغرامة الفورية» فيهم اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الغرامة ستتدرج من 50 جنيهاً حال «الدفع الفوري» لدى ارتداء المخالفة، أو سيتم تحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة المختصة، وحينها ستكون الغرامة 100 جنيهاً، أو حال إحالة المخالفة من «النيابة» إلى القضاء سيتم زيادة تلك القيمة أيضاً.

المنشآت الأكثر ازدحاماً

وأوضح المصدر أن الأماكن التي من المقرر تطبيق «غرامة الكمامات» فيها هي كلاً من المنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، والأسواق، والمحال، والمنشآت الحكومية، مشيراً إلى أن الغرامة ستطبق في تلك الأماكن باعتبارها الأماكن الأكثر ازدحاماً بالمواطنين.

وشدد المصدر على أن الدولة تهدف من قرارها إلى زيادة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، خصوصاً مع تزايد الإصابات بصورة كبيرة في الأيام القليلة الماضية.