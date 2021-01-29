القوى العاملة تعين 2457 شابا بينهم 31 من ذوي الهمم بالقليوبية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2457 شابا، من بينهم 31 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6638 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 280 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير إنه تم صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 22 ألف جنيه، لـ13 عاملا، منها 6 منحة مولود، ومنحتنا زواج، و2 منحة وفاة، و3 منح لرعاية صحية لـ3 عمال، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19317 عاملا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار إلى أن المديرية أجرت قياس مستوى مهارة 1721 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1390 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادة قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 18 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.

كما فتشت المديرية في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 845 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 374 محضرا، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 32 طفلا، وتم تحرير محضر لمنشآت مخالفة منها، وإنذار 19 منشأة أخرى، وإجراء التفتيش على 337 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 209 محاضر، وتم عقد ندوة توعية، وبحث 74 شكوى في نفس المجال.

علاقات العمل

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 225 شكوى، تم تسوية 29 منها وديا، وإحالة 61 للقضاء، وحفظ 43 شكوى، ومازالت هناك 92 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم الانتهاء من تنفيذ دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ11 متدربة، وعلى مهنة السباكة الصحية لـ11 متدربا، كما يجري تنفيذ دورة أخرى بالوحدة على مهنية التفصيل لـ16 متدربة، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ17 متدربا، وصيانة المحمول لـ13 متدربا.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكل المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد فتشت المديرية من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 460 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.