دعاء مؤثر للداعية عبلة الكحلاوي: اللهم ارحمنا إذا خذلنا الطبيب (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو للدكتور عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، إثر إصابتها بفيروس كورونا اللعين، وحرص المئات من محبيها على التواجد في مشهد الوداع الأخير وتشييع جثمانها من مسجد الباقيات الصالحات في المقطم، والذي بنته قبل سنوات، بجوار منزلها، ويظهر الفيديو دعاء مؤثر للراحلة، تدعو فيه بصوت خاشع، حيث حرصت الكحلاوي على تكرار بعض الأدعية بصوت يهز القلوب.

دعاء مؤثر للدكتورة عبلة الكحلاوي

وجاء الدعاء الصوتي للدكتورة عبلة الكحلاوي، كالآتي: «اللهم اغفر الذنوب التي تُنزل البلاء، فإنك فعّال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء، ارحم من رأس ماله رجاء، يا نور المستوحشين في الظلْم، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، وأعوذ بك من عين لا تدمع، وأعوذ بك من قلب لا يخشع، وأعوذ بك من دعوة لا يُستجاب لها، اللهم ارحمنا إذا خذلنا الطبيب، اللهم ارحمنا إذا تربص بنا الوارث القريب، اللهم ارحمنا إذا بكانا الصاحب والحبيب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، اللهم ارحمنا إذا انقطع النسيم، اللهم ارحمنا إذا قيل ما غرك بربك الكريم».

وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع الصوتي للدكتورة عبلة داعين الله عز وجل بأن يتغمد الراحلة بواسع رحمته والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.

وفاة عبلة الكحلاوي

ورحلت عن عالمنا الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر ناهز 72 عاما، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وتزخر السيرة الذاتية للراحلة بالعديد من الدرجات العلمية، إذ تخصصت في الشريعة الإسلامية، حتى حصلت على الماجستير في الفقه المقارن عام 1974، وحصلت على الدكتوراه بعدها بـ4 سنوات، في التخصص ذاته، كما تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.