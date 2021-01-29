إجراءات ومستندات استرداد المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، التابعة لوزارة الداخلية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على خدمة استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، بعد التنازل عنها، ضمن الخدمات المتاحة على الموقع.

وتشمل الخدمات المتاحة إجراءات تقديم طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، والتأشير على جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة، وطلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية، وغيرها.

وجاءت إجراءات ومستندات تقديم طلب استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية على النحو التالي:

يقدم هذا الطلب من المصرية المتزوجة من أجنبي وفقدت الجنسية المصرية لتنازلها عنها بعد الدخول في الأخرى التابعة لزوجها الأجنبي، طبقا للمادة 13 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

وتعتبر مقدمة الطلب مصرية الجنسية اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلبها، ولا تنشر أسماء من ووفق على استردادهم الجنسية المصرية بالجريدة الرسمية.

ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، علما بأنه لا تسترد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية

وجاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلب استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، وفق الموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابع لوزارة الداخلية، كالتالي:

- شهادة ميلاد مقدمة الطلب.

- شهادة ميلاد والد مقدمة الطلب، وقد تطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات.

- جواز سفر مقدمة الطلب الأجنبي الساري.

- وثيقة الزواج.

- عقد الطلاق في حالة انتهاء الزواج.

- شهادة وفاة الزوج في حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج.

- أن يكون التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة هو شهر من تاريخ تقديم الطلب.