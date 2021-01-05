ضوابط ومستندات اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، خدمات مختلفة للمواطنين تتعلق بالجوازات والهجرة، أبرزها طلب حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته، وطلب التأشير على جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة، وطلب التأشير على استمارة جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة، طلب استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، واكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، وطلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية.

ويمكن تقديم طلب الحصول على الخدمات التي تقدمها الإدارة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، وجاءت الإرشادات والمستندات الخاصة بتقديم كتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية، على النحو التالي:

يتم تقديم الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وفق المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب، ويجب أن يكون الزواج مثبت في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية، وأن تعلن الزوجة رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، وأن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب، على أن تكتسب الزوجة الجنسية بعد مرور سنتين من تاريخ تقديم الطلب، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.

ويجب العلم أنه لا يتم الأخذ بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية

وجاءت المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة كما يلي:

شهادة ميلاد الزوج.

شهادة ميلاد والد الزوج، ويتم طلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات .

عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة.

جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري .

شهادة ميلاد الزوجة.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج.

عدد 4 صوره حديثة للزوجة.

ويتم الحصول على الخدمة بعد سنتين من تاريخ الطلب.