محافظ مطروح: تكثيف الحملات التموينية على الأسواق فى 8 مدن

قاد المهندس حسنن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، اليوم، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح، بمدينة الحمام بالإشتراك مع قسم مباحث التموين، وضبط خلالها 22 قضية تموينية.

جاء ذلك لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط المخالفات.

17 قضية مخالفة تموينية

وأضاف «الشيباني»، أن الحملة تمكنت من ضبط وتحرير 17 قضية مخالفة تموينية في الأسواق بالحمام، كما تم المرور على صومعة تخزين الغلال بقرية الشمامة التابعة لمركز الحمام ومتابعة سير العمل بالصومعة، والتأكد من تسليم حصص استراتيجية من القمح للمطاحن، بتعليمات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبها، نظمت إدارة تموين مطروح، برئاسة هند محمود مدير إدارة التموين، بالإشتراك مع لجنة السياحة بمحافظة مطروح، حملة للمرور على المحلات والكافيتيريات نتج عنها ضبط 5 خمسة مخالفات تموينية، تتضمن إنتاج خبز ناقص الوزن و2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات توقف عن الإنتاج بالمخابز البلدية بدون إذن أو سبب قهري، كما تم ضبط 3 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و5 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع للمواطنين 6 مخالفات، و 2 مخالفة بمحلات تجارية، وتحرر 22 محضرًا بقسمي شرطة الحمام ومرسى مطروح، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

وفي السياق ذاته، وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، فى مراكز ومدن مطروح الثمانية وضبط جميع المخالفات، خاصة فى الأفران وضبط الأسعار فى المحلات التجارية وأسواق الخضر والفاكهة، ومراجعة المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.