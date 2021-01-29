تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار بجميع المحافظات

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعاتها بشأن المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار على البلاد، خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 29 يناير الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير، حيث تتعرض البلاد لموجة من الأمطار خلال تلك الفترة.

كما أشارت هيئة الأرصاد خلال البيان الصادر عنها، إلى سرعات الرياح المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وترصد «الوطن»، المناطق المتعرضة لسقوط الأمطار، وسرعات الرياح المتوقعة، أماكن نشاط حركة الرياح، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة الجمعة 29 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

ـ أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء يصاحبها نشاط حركة الرياح.

ـ نشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة السبت 30 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء يصاحبها نشاط حركة الرياح، تصل لـ22 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية.

ـ نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري في بعض الأحيان، تصل لـ18 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة الأحد 31 يناير 2021

ـ من المتوقع عدم سقوط أمطار.

ـ نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، تصل سرعتها إلى 19 كم/ ساعة وتكون جنوبية غربية.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة الاثنين 1 فبراير 2021

ـ من المتوقع عدم سقوط أمطار.

ـ نشاط حركة الرياح في بعض الأحيان على السواحل الشمالية الغربية، تصل سرعتها لـ18 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية.