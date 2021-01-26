الأرصاد تحذر: موجة أمطار ونشاط للرياح وطقس غير مستقر بداية من الأربعاء

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 26 يناير وحتى السبت 30 من الشهر نفسه، موضحة أنه يسود الطقس حالة من عدم الاستقرار بداية من غدٍ الأربعاء 27 يناير، يصاحبها نشاط لحركة الرياح وتساقط الأمطار على معظم الأنحاء.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خريطة انتشار الشبورة المائية صباحا، مناطق نشاط حركة الرياح، وسقوط الأمطار، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 26 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 27 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري.

ـ أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ـ أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشالية الشرقية.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، مدن القناة، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 28 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.

ـ أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط وجنوب سيناء، مدن القناة، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 29 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

ـ أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت 30 يناير 2021

ـ نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وتهيب الهيئة إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.