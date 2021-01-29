أول تعليق من الطبيب المعتدى عليه بمياه نار: «أنا بخير وحقي هاخده بالقانون»

أكد الدكتور محمد جابر، مدير مستشفي المنشاوي بطنطا، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، الذي تم الاعتداء عليه بإلقاء «مياه نار» على وجهه، أنه فوجىء بتعدي البلطجية حال خروجه من عيادته الخاصه مساء يوم الأربعاء الماضي بمحادثته وإلقاء مياه النار عبر نافذه سيارته الخاصة، وهو ما تسبب في إصابة وجهه بحروق وعدم القدرة علي التحرك لولا إغاثة مواطنين وإنقاذه بنقله إلى مستشفى الحروق بكفرالزيات.

وتابع «جابر»، «الحمد لله أنا بخير وبتحسن وشكرا لكل إنسان دعمني وسأل عليا ولتواصل وزيرة الصحة ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وربنا ينتقم من كل ظالم ظلمني وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وتابع الطبيب المعتدَى عليه والدموع بعيناه باكيا «حسيت إني ليا قيمة وسط زملائي اللي غمروني بحبهم وبحضور كل القيادات التنفيذية والشعبيه لي، وأشكر كل زملائي الأطباء اللي شاركوا في علاجي». كما اختتم بقوله «حقي لن أتنازل عنه وسآخذه بالقانون وسأشاور المحبين لي بطرح آليات القصاص عبر القضاء والنيابة».

وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، أصدر توجيهاته العاجلة إلى المستشار أحمد الشافعي، وكيل نيابة ثان طنطا، بحبس 3 بلطجية وسيدة وطبيب في واقعة الاعتداء على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا، 4 أيام على زمة التحقيقات.

وشدد وكيل النيابة العامة عل استعجال تحريات المباحث حيال الواقعة وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية مع الطبيب الخامس وإخطار نقابة الأطباء والجهات المعنية بالتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء «مياة نار» على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية، التي إجراها الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة «مياة نار» على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبتفريغ الكاميرات بمحيط محل وقوع الحادث، تم تحديد هويه ثلاث بلطجية، مرتكبي الواقعة، وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهمين الثلاثه وبحوزتهم مواد حارقة.

وأفادت مصادر أمنية، أن التحريات كشفت عن تورط الدكتور متولي أبورية، مدير مستشفى المنشاوي الأسبق، رئيس قسم الجراحة الحالي، بتحريض سكرتيرة عيادته الخاصة لجلب البلطجية الثلاثه وشراء مواد كاويه «مياة نار» للاعتداء الطبيب المذكور.

وبمواجهة المتهمين الخمسة اعترفوا، بداية من المتهم الأول حتي الخامس، بارتكاب الواقعة وإحداث عاهته بسبب خلافات سابقة بين الطبيبين المشار إليهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.