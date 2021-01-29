معلومات عن مدير مستشفى المنشاوي بطنطا عقب اعتداء بلطجية عليه بمياه نار

تعرض لاعتداء بلطجية عليه أثناء سيره بالطريق العام، ما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الأولى والثانية، بجانب قرحة في العين اليسرى، بعد أن قام البلطجية بإلقاء مواد حارقة «مياه نار»، على الدكتور محمد جابر المدير الإداري لمستشفى المنشاوي بمدينة طنا، وتنشر «الوطن»، معلومات عن الطبيب المصاب خلال السطور التالية.

شغل الطبيب المعتدى عليه منصب المدير الإداري لمستشفى المنشاوي طوال عام ونصف العام، كما شغل عضوية المكتب التنفيذي والقائم بأعمال الطب العلاجي خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، فضلا عن دوره الفعال في لجان الرقابة والمتابعة لمكافحة الفساد بالمؤسسات الصحية التابعة لمديرية الصحة، كما شغل منصب رئيس قسم الجراحة والباطنة، وشارك في عدد من المبادرات الإنسانية تفعيلا لدور الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه أكد الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أمس، أن واقعة الاعتداء على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي بطنطا، تعد عملا إجراميا لا يمكن السكون عنه.

وعن الحاله الصحية للطبيب، أكد وكيل الصحة، أن مدير المستشفى يعاني من جروح سطحية وإصابات من الدرجة الثانية والأولى، وقرحة بالعين اليسرى، كما يتم رعايته بقسم الحروق بمستشفى كفرالزيات العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقدمت بأمنياتها بالشفاء العاجل للطبيب المعتدى عليه عبر اتصال هاتفي من بيروت.

كما اطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على الحالة الصحية للدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، والذي تعرض لحادث أليم علي يد بلطجية وأمر بتقديم الرعاية الطبية والصحية لحين خروجه وتعافيه لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى والذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل وإخلاصه المميز.

كما أعرب الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي ساهمت في رفع الروح المعنوية لابن المنظومة الصحية.

جدير بالذكر أن الأجهزه الأمنية بالغربية برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطه ثان طنطا، نجحت في ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتم عرضهم على النيابة العامة لبدء التحقيق.

كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا قد تعرض مساء الأربعاء لقيام مجهولين بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ.

كما تبين من تحريات الأمنية قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.