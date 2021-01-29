داخلية أردوغان تمهد لاعتقال زعيم المعارضة بدعوة جنائية

أفادت صحيفة ديلي صباح التركية بأن وزارة الداخلية التركية وجهت اتهامات ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة في تركيا كمال كيليجدار أوغلو لأنه وصف العديد من حكام الولايات بأنهم «متشددون» وهي خطوة تمهد لاعتقاله بسبب معارضته للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقدمت الوزارة شكوى إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بشأن خطاب كيليجدار أوغلو في اجتماع جماعي في البرلمان حيث كان زعيم حزب الشعب الجمهوري يدافع عن أحد زملائه في الحزب.

وكان النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري برهان شيمشك، قال: «المحافظون متشددون، وحكام المقاطعات متشددون، والقضاة متشددون. نرى القرارات التي يتخذونها».

ووجهت وزارة الداخلية اتهامات ضد شيمشك بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، وتبعه حاكم مقاطعة فان الشرقية، وبعد رد الفعل العنيف من وزارة الداخلية ومسؤولين حكوميين آخرين، قال كيليجدار أوغلو إن الوزارة، دفاعا عن زميله، يجب أن تلغي الاتهامات، قائلاً «أنتم جميعًا مناضلين من أجل الفساد والفجور».

وفي حديثه بعد لقاء مع علي باباجان، الزعيم الحالي لحزب الديمقراطية والتقدم المعارض، دافع كيليجدار أوغلو عن تعليقاته وعن زميله السابق شيمشك مرة أخرى.

وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يستعد لتقديم شكوى جنائية ضد زعيم المعارضة بتهمة نشر «سياسة الكراهية».

ونقلت صحيفة حريت التركية عن وزير الداخلية سليمان صويلو خلال اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية قوله إن تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو التي وصف فيها المحافظين وحكام المناطق بأنهم «متشددون» تشكل جريمة والمحاسبة أمام القضاء.

وقال صويلو: سنقوم بتقديم شكوى جنائية ضد كمال كليجدار أوغلو، واتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري بالتحالف مع نواب متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة في حالة حرب مع تركيا لما يقرب من أربعة عقود.