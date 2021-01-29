الخشت عن الالتحاق بجامعة القاهرة الدولية: «التنسيق واختبارات للقبول»

أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة الدولية تخضع لنفس قواعد الالتحاق بجامعة القاهرة، من خلال مكتب التنسيق، لأنها جزء من جامعة القاهرة، واصفا إياها بـ«الجامعة الأم»، لافتا إلى أن الجامعة تملك أيضا تنسيق داخلي، مخصص للطلبة الراغبين بالالتحاق ببرامج الجامعة المختلفة، التي لها درجات علمية مزدوجة مع جامعات أجنبية، وقائم على مجموعة من اختبارات القبول وعمليات الفحص، يجب اجتيازها للالتحاق بهذه البرامج، مشددا على أن الأمر لن يتوقف على مجموع الدرجات فقط ولكن المهارات الشخصية للطلاب أيضا ضرورية.

الجامعة تهدف إلى إعداد جيل قادر على الوظائف الجديدة حول العالم

وأضاف «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «extra news»، أن الجامعة تهدف في المقام الأول، إلى إعداد جيل قادر على التعامل مع كل التغييرات والظائف التي طرأت على المجتمع بأكمله، فالتغيرات العالمية التي تحدث من حولنا بسرعة سواء كان مخطط لها، أو تأتي بشكل قدري، تفتح مجالات لوظائف مختلفة ومتطورة.

العالم يشهد تغيرات سريعة أدت إلى تراجع الكثير من الوظائف التقليدية

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أنه يجب أن نكون مستعدين لتلك المتغيرات والوظائف الجديدة، خاصة أن الكثير من الوظائف التقليدية تم تراجعها، وأصبح هناك عدد كبير من المجالات الدراسية بالجامعات المختلفة، ليس لها وظائف بالواقع الخارجي، وبالتالي الطالب يعمل بمجال غير تخصصه، دون الاستفادة من سنوات دراسته.

الجامعة الدولية تقدم خريجين لوظائف المستقبل

أكمل الخشت أن التركيز بالجامعة الدولية منصب على فكرة خدمة وظائف المستقبل، والتي تتطلبها علمية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر الآن، مصرحا أن مصر تتحول تحولا كبيرا في تاريخها، بغرض إنشاء دولة حديثة متطورة، وهذا لن يتم إلا بوجود كوادر بشرية تستطيع أن تؤدي تلك المهمة.

أنشأنا في الفترة الأخيرة أكبر منصة تعليم زكي في العالم

وواصل رئيس جامعة القاهرة أن مشروع الجامعة الدولية، ليس الوحيد الذي يتم على مستوى جامعة القاهرة، موضحا أن الجامعة لديها قائمة طويلة من المشروعات التي تعمل عليها بشكل متوازي، ويحاولون الانتهاء منها دون أن تعطلهم أي ظروف أو صعاب بما في ذلك جائحة كورونا، التي تم استغلالها للتسريع من مشروع التحول لجامعة زكية من الجيل الثالث، تقدم خدمة التعليم عن بعد بشكل جيد، معلنا أنه تم مؤخرا إنشاء أكبر منصة تعليم زكي في العالم بالتعاون مع عدة منصات دولية.