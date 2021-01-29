إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية في المهد بالفيوم

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنّ المديرية واصلت حملات الإزالة على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة، وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد وخاصة في أيام الإجازات الرسمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّ الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، نفذت إزالة حالتي تعدي بالمهد على مساحه 2 قيراط بقرية الروضة ومساحتها قيراط و6 أسهم، والثانية بقصر رشوان ومساحتها 18 سهما.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ حملة إزالة بناحية قرية سيلا بحوض جرابيغ على مساحه ٢ قيراط، بالإضافة إلى إزالة أخرى بناحية هوارة المقطع على مساحة 10 قراريط.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنّ الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة، قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية، برئاسة المحاسب محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنفيذ إزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية بزمام جبلة، على مساحة 2 قيراط و12 سهما بحضور معمر خيرالله، والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية بالمركز، والمهندس سيد عنتر، وكيل الإدارة، والمهندس شعبان مدير جمعية جبلة.