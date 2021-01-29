إسماعيل مختار ينعى المخرج الكبير فهمي الخولي

نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى المخرج الكبير فهمي الخولي، و الذي وافته المنية منذ قليل.

و يعد المخرج الكبير فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدم للمسرح المصري ما تجاوز الـ100 عرض مسرحي مع ألمع نجوم المسرح منهم عبد الله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي و غيرهم.

وكانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح المصري سواء على مسرح الدولة أو بالقطاع الخاص، منهم «الوزيرالعاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي».

و كانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام العرض المسرحي «باب الفتوح»، هذا بالاضافة الى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات «الإمام الشافعي، العميل 1001، حلقت الطيور نحو الشرق»، وغيرها من الأعمال.

كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة الى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله و محبيه الصبر والسلوان .