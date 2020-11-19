عمرو دوارة وسيد اسماعيل يتناظران حول رائد المسرح المصري فى شرم للمسرح

ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت اليوم مناظرة بعنوان "150 سنة مسرح" أدارها الفنان محمود الحديني، وتحدث فيها د. سيد على إسماعيل والمخرج د. عمرو دوارة.

تعد تلك المناظرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المسرح المصري، حيث تقدم فيها د. سيد على إسماعيل بأدلة ووثائق رسمية وصحفية تؤكد أن يعقوب صنوع لا علاقة له بتأسيس المسرح المصري، بينما أكد د. عمرو دوارة أن هناك الكثير من المذكرات التي كتبها "صنوع" نفسه، بجانب ما ذكر في بعض المراجع تؤكد أن يعقوب صنوع هو مؤسس فن المسرح المصرى.

من جانبه أكد الفنان محمود الحديني أنه للمرة الأولى في تاريخ المسرح المصرى يتحول الخلاف في القضية المسرحية إلى مناظرة حية تفيد الحاضرين وتضيف الكثير للمهرجان.

وأضاف "الحديني" قائلا: "نحن هنا الآن لنقول هل يعقوب صنوع هو رائد المسرح المصرى أم بدأ المسرح المصري من خلال سليم النقاش.

أقيمت المناظرة بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، الفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، د. مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، د. انجي البستاوى مدير المهرجان، د. مصطفى سليم، الناقد محمد الروبي والكاتب الصحفى يسرى حسان، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالحركة المسرحية وجمهور المهرجان من الشباب.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة، وقطاع الإنتاج الثقافي