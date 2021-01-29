«تضامن» الإسكندرية تكشف حقيقة فيديو «أسرة الشارع»: لديها سكن والأب يعمل

علقت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، اليوم الجمعة، على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي، بإقامة رجل وأسرته في الشارع على الرصيف لعدم وجود سكن لهم، حيث الأب مريض بداء الفيل، ولديه ابنتين مريضتين، مؤكدة أنه تم النزول والتأكد من أن الأسرة لديها سكن والأب يعمل في إحدى الشركات، ولديه راتب شهري، إلا أنه لا يكفيه.

كانت الواقعة بدأت بتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورا لأسرة تقيم في الشارع والأب مريض ولديه ابنتين، أحدهما مريضة بضمور في المخ والأخرى بحاجة لإجراء عملية باللوز.

وأوضح بيان مديرية التضامن الاجتماعي، أنه بعد ورود بلاغ من قبل للفريق المحلي «أطفال وكبار بلامأوى» تم نزول الفريق للتحقق من الواقعة.

وأضاف البيان، «تبين بالبحث أن الأب يعمل بإحدى الشركات بالفعل ولديه عمل، ولكن المرتب لا يكفى والأسرة لديها سكن».

وأكد البيان، أنه بناء على توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بالتوجه للحالة، فقد توجهت الوحدة المتنقلة «الأمل 2» ولم تجدهم الوحدة في نفس المكان المبلغ عنه.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورا لأسرة تسكن الشارع وتتواجد على الرصيف وليس لديها مأوى أو سكن، وأن الأب المصاب بداء الفيل لديه ابنتين مرضي ولا يستطيع الإنفاق على الأسرة وعلاج الفتيات.

وطالب مستخدمو «فيسبوك» وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة إنقاذ الأسرة المسكينة من الشارع، خاصة وأن الأب مريض بداء الفيل ويحتاج إلى رعاية صحية ولا يمكنه الجلوس في الشارع، بالإضافة إلى الفتيات حيث الطقس البارد.