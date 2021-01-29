اصطدام سيارة نقل ثقيل بحاجز طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الأمطار

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي وقوع حادث مروري بطريق «الإسكندرية – القاهرة» بمنطقة العامرية، اليوم الجمعة، بسبب الأمطار وتغيرات الطقس غير المستقر، ما أدى لارتباك حركة المرور، دون حدوث أي إصابات.

وتلقى قسم شرطة «العامرية أول» بلاغا يفيد باصطدام سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية بجزيرة منتصف طريق الإسكندرية الصحراوي، أمام حديقة الأطفال.

وانتقل ضباط القسم والمرور ومسؤولي حي العامرية أول، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية، ما تسبب في تلفيات بالسيارة والطريق.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات، لافتا إلى أنه جرى رفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.