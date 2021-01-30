عن عمر 107 أعوام.. وفاة الحاجة «مشية» معمرة قبيلة الشتور في مطروح

فقدت قبيلة الشتور بمطروح، مساء الجمعة، الحاجة مشية دومة سكران الشتوري، عن عمر 107 أعوام، وهي من أكبر المعمرات فى مطروح.

وخيم الحزن على مدينة رأس الحكمة شرق مطروح، مسقط رأس الحاجة «مشية»، بعد سماع نبأ وفاتها، خاصة وأنها تعد من أبناء البادية التى كانت تحافظ على العادات والتقاليد ومشهود لها بالسمعة الطيبة ورجاحة العقل.

وعلمت المعمرة الراحلة أجيالا من الفتيات فى مدينة رأس الحكمة، ولها من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأبناء ما يقرب من 100 فرد ما بين رجال وسيدات كبار وشباب من أبناء قبيلة الشتور أحد أكبر القبائل من نقب قبائل الجميعات فى مطروح والمنتشرة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة مرسى مطروح غربا.

وساهمت الحاجة مشية، فى تعليم الفتيات وأزواج أبنائها صناعة الحوايا والغزل والنسيج وعمل بيوت العرب «الخيام» والسجاد والكليم والصناعات اليدوية المختلفة والتى كانت تحافظ عليها كبار سيدات القبائل فى مطروح، وخرجت أجيالا تعلمن تحت يديها.

ومن المقرر أن يؤدى أهالى مدينة رأس الحكمة صلاة الجنازة فى مسجد الفتح عقب صلاة الظهر، ويتلقى الحاج عبدالمقصود خميس بوسويد بوعزيزه الشتوري، ابنها وأحفادها العزاء بمنزل الأسرة فى مدينة رأس الحكمة.

ويعيش غالبية أبناء القبائل فى مطروح على مر الزمان وحتى الآن فى القرى والنجوع بمدن مطروح الثمانية وسط الطبيعة الخلابة وجناين التين والزيتون والزيتون واللوز، ويعتمدون على الزراعة وتربية الإبل والأغنام والماعز، ويشربون من مياه الأمطار عبر الآبار الرومانية وآبار النشو والتى حرصوا على تخزين وحصاد مياه الأمطار بها فى موسم الشتاء، ليستخدمونها على مدار العام، ويصنعون السمن والجبن من ألبان المواشى، ويعيشون وسط المراعى الطبيعية التى تكسو الصحراء فى موسم الشتاء حتى الربيع، ويتناولون اللحوم الضأن، وهو ما يساهم فى صلابة الجسم وقوة البنيان، كما يتمسكون بالعادات والتقاليد الأصيله يوقرون الكبير ويحترمون الآباء، والعمد وشيوخ القبائل ويكرمون الضيف.