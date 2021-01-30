هل تؤثر الإصابة بكورونا على الحيوانات المنوية؟.. طبيب فيروسات يجيب

يبدو أن فيروس كورونا المستجد لا ينوي أن يكف عن مفاجأة سكان العالم بأضراره المتعددة، فبعد أن أصبح هناك لدى الكثيرين وعي ضد العدوى به، جاءت إحدى الدراسات أمس، لتثبت أن له ضررا على الصحة الجنسية للرجال وذلك بتأثيره بشكل مباشر على السائل المنوي لديهم.

وكان آخر ما توصل إليه باحثون ألمان، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على خصوبة الرجال المتعافين من الإصابة.

وقال الباحث بهزاد حاجي زاده مالكي، بجامعة « Justus-Liebig » الألمانية، إنه قارن وفريقه جودة السائل المنوي في مجموعات من الرجال الذين تعافوا من الفيروس بأولئك الذين لم يصابوا به، ووجدوا أن الإصابة بالفيروس التاجي تؤدي لانخفاض جودة الحيوانات المنوية وتقليل إمكانية الخصوبة، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

طبيب: لم يثبت أن كورونا يؤثر على الخصيتين

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، إن فيروس كورونا المستجد له تأثيرات وأعراض تظل مصاحبة للمريض بعد شفائه لفترة زمنية ليست بالطويلة، ولكن لم يرد في أعراضها أنها تؤثر على جودة الحيوانات المنوية من عدمه.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أنه بالفعل هناك بعض المرضى يشعرون بآلام في الخصيتين بعد إصابتهم بكورونا، ولكن هذا ليس سببًا كافيُا يجعلنا نجزم بتأثيره على الحياة الجنسية، حيث إن الفيروس مستجد، ومعرفة مدى تأثيره تتطلب وقتا طويلا.

وأشار أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن عمل تحليل سائل منوي لمرضى كورونا بعد تعافيهم أمر ضروري، من أجل تحديد كم الضرر الحاصل وخطة لمتابعة الأضرار وعلاجها، وحال ثبوت اضطراب السائل المنوي على عشرات الأشخاص هنا تثبت صحة الدراسة، عدا ذلك فلا يمكن التسليم بها.

كما أوضح أن الطب لم يثبت وصول فيروس كورونا إلى خلايا الخصيتين أو إحداث أي ضرر أو عقم للرجال كما تتحدث الدراسة، ولكن قد تكون تلك المعلومات مبنية على اجتهادات أبحاث وحالات نادرة لا تعمم، حيث يهاجم الوباء التاجي جهاز التنفس السفلي والعلوي في الأنف الحلق والرئتين وليس له دخل بالخصية.