أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الأمريكي مايك بومبيو عقم محاولات الضغط على روسيا عبر فرض عقوبات.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في أعقاب لقاء الوزيرين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، أنهما بحثا "دائرة واسعة من المسائل"، بما فيها "آفاق تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي أفغانستان وأوكرانيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن لافروف أعرب خلال المباحثات عن أمله بأن تنفذ السلطات الأوكرانية الجديدة اتفاقيات مينسك للتسوية.

كما بحث لافروف مع بومبيو العلاقات الثنائية، حيث لفت لافروف انتباه نظيره إلى أن موسكو تعتبر التصرفات الأمريكية في ما يخص عدم منح التأشيرات لمسئولين روس للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة غير مقبولة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار لافروف، إلى أن "محاولات الضغط على بلادنا من خلال العقوبات أو بأي طرق أخرى عقيمة، فهي تقوض فقط آفاق التعاون الثنائي من أجل تسوية أهم القضايا الدولية وتزعزع الأمن العالمي"، مؤكدا استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التعاون البناء لا يمكن أن يكون إلا على أساس احترام مصالح البعض الآخر.

جدير بالذكر، أن لقاء لافروف مع بومبيو على هامش أعمال الجمعية العامة استمر نحو 50 دقيقة، ولم يدل الوزير الأمريكي بأي تصريحات للصحفيين بعد اللقاء.