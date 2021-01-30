إصابة طفل بحروق بسبب نيران التدفئة في سوهاج

أصيب طفل مساء أمس بحروق في الوجه والزراعين من الدرجة الثانية، إثر امتداد النيران إلى ملابسه، أثناء إشعاله النيران بكمية من الأخشاب للتدفئة، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى طما المركزي، وتحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول أحمد عرفان، 10 سنوات تلميذ ويقيم دائرة المركز مصاباً بحروق بالوجه والزراعين من الدرجة الثانية وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والده «عرفان. خ. ن»، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بإشعال النيران ببعض الأخشاب للتدفئة امتدت لملابسه مما أدى إلى إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.